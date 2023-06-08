烏南大壩被毀 150噸機油混洪水 摧殘 生態 民居

烏克蘭南部新卡霍夫卡的水電站大壩周二遇襲決堤，下游地區頓成澤國，赫爾松超過1,800間房屋被淹沒，並導致至少150噸機油流入第聶伯河。美媒報道，有烏軍軍官目睹洪水沖走第聶伯河東岸多名俄軍士兵，形容俄軍在混亂中死傷慘重。克里姆林宮發言人佩斯科夫指控，烏克蘭軍隊破壞俄佔赫爾松地區的水電站大壩，企圖斷絕克里米亞食水供應，並報復反攻失利。

烏指俄軍傷亡慘重 烏軍上尉皮德利斯尼稱，俄軍於周二凌晨3時炸毀大壩，企圖提高水位淹沒通道、第聶伯河東岸及定居點，讓烏軍無法推進。他指大壩崩塌時，對岸俄軍幾乎無人能夠逃脫，洪水淹沒俄軍各團，皮德利斯尼所屬部隊透過肉眼及無人機觀察事態。由於東岸地勢較西岸低，俄軍河邊陣地包括戰壕及居住的民房均遭淹浸。皮德利斯尼估計，東岸俄軍事前或沒收到警告。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會召開緊急會議，由總統澤連斯基主持。會上透露決堤致至少150噸機油流入第聶伯河，逾300噸機油有進一步洩漏風險，多達80個定居點位於洪水災區，暫未接獲有平民或軍人傷亡。烏克蘭國防部指出，新卡霍夫卡動物園逾300隻動物死於洪災。水電站向烏克蘭多州供水，決堤導致供水可能不穩。

克里米亞面臨缺水 赫爾松州州長普羅庫丁周二表示，地雷隨洪水漂至及炮火不曾停止，增加救援難度，但強調不會停止，會輪班工作及必要時抽調人手。在水壩附近的新卡霍夫卡市，市政府周三表示，被淹浸街道的水位已逐漸下降，救援行動持續，但俄控官員指控烏軍趁民眾疏散時派出無人機施襲。

在莫斯科，佩斯科夫周二警告，故意破壞大壩或對數以萬計居民造成嚴重後果，包括環境等。他稱烏方其中一個目的是令克里米亞失去水源，另一個原因與兩日前開始的大規模攻勢受阻有關，企圖分散外界注意力。北克里米亞運河從大壩上方水庫取水，供應食水予200萬克里米亞居民。

俄羅斯防長紹伊古指出，烏克蘭打算把赫爾松方向的部隊及裝備重新部署至進攻區域，並在第聶伯河西岸轉攻為守及建立防禦陣地，因此摧毀大壩阻止俄軍進攻。他又指，烏克蘭故意在上游的第聶伯河水電站增加排水量，導致更廣泛地區洪水氾濫。

核電站水位降兇險 俄佔扎波羅熱州代理州長巴利茨基表示，扎波羅熱核電廠附近水庫水位已下降2.5米，估計最多可能減少7米。水庫對冷卻核電廠反應堆和乏燃料至關重要，防止熔毀。國際原子能組織總幹事格羅西強調，核電廠暫時沒有安全風險，周二早上水庫水位為16.4米，但不斷下降。他警告，倘水位降至12.7米以下，便無法向核電廠泵水冷卻。本報綜合報道

新卡霍夫卡市中央廣場遭洪水淹浸。 烏方舉行國家安全與國防事務委員會緊急會議。 佩斯科夫