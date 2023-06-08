逾億身家男生屍檢 台法醫證死於墮樓

許哲維指，報告顯示賴男顱骨及四肢長骨並無骨折，死因卻歸咎墮樓身亡，與賴男手上的針孔無直接關係，認為內容跟理由有矛盾。他指檢方未排除他殺嫌疑，但認為採證藥物範圍仍不夠，死因報告或現場勘驗報告存在許多疏忽。

針對檢方的驗屍報告，賴母委託的知名法醫高大成強調，若賴男臟器出血且有血塊，便是死後墮樓，即死於他殺。他仍堅信賴男死因應着重於身上的針孔，懷疑賴男被施打物質後拋下樓致死。他認為氯化鉀是最可能的物質，只需施打20毫升便能致死，若擔憂攝取量少驗不出來，則可送往外國鑑定，以昭公信。他指詢問過10多名主任級醫生，均持一致看法，直言賴男因氯化鉀致死的機率高達99.9%，坦言賴男若非毒物致死，自己也束手無策。本報綜合報道