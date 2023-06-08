逾億身家男生屍檢 台法醫證死於墮樓
遺屬質疑 顱肢無骨折手有針孔
台灣台中市一名賴姓男高中生剛繼承父親5億元新台幣（約1.3億港元）財產，便在上月初與夏姓男子登記結婚，兩小時後墮樓身亡。台中地檢署周二急召賴男母親說明解剖報告，經法醫研究所鑑定，賴男死因符合「高處墜落」，並無驗出毒物反應。惟賴母代表律師許哲維認為，檢方說法與證據存在部分矛盾。
鑑定報告顯示，賴男的左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死，並且未有在其體內驗出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的1,000種毒藥物反應。
身有多處傷口
許哲維指，報告顯示賴男顱骨及四肢長骨並無骨折，死因卻歸咎墮樓身亡，與賴男手上的針孔無直接關係，認為內容跟理由有矛盾。他指檢方未排除他殺嫌疑，但認為採證藥物範圍仍不夠，死因報告或現場勘驗報告存在許多疏忽。
針對檢方的驗屍報告，賴母委託的知名法醫高大成強調，若賴男臟器出血且有血塊，便是死後墮樓，即死於他殺。他仍堅信賴男死因應着重於身上的針孔，懷疑賴男被施打物質後拋下樓致死。他認為氯化鉀是最可能的物質，只需施打20毫升便能致死，若擔憂攝取量少驗不出來，則可送往外國鑑定，以昭公信。他指詢問過10多名主任級醫生，均持一致看法，直言賴男因氯化鉀致死的機率高達99.9%，坦言賴男若非毒物致死，自己也束手無策。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：