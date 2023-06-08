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北京現兩宗猴痘 屬輸入相關病例
內媒周二引述北京市醫療機構報告報道，首都近日出現兩宗確診猴痘病例，其中一宗為境外輸入病例，餘下一宗屬境外輸入關聯個案。兩名患者均是通過親密接觸感染，經隔離治療後目前情況穩定。北京出現猴痘後，當地市、區衞健疾控部門迅速開展流調溯源、醫療救治等工作。（綜合報道）
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