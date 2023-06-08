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湖北孝感法院高層 調任醫院書記
湖北省孝感市中級人民法院前政治部主任、黨組成員吳克松，近日調任孝感市中心醫院黨委書記、副院長。有醫療界人士稱，此類跨系統的調任情況較少見。孝感市委組織部工作人員周二表示，當地已注意到網上對此事的關注，相關部門之後會統一對外回應。（綜合報道）
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