內地再傳建迪士尼樂園 落戶青島

內地近來連番傳出迪士尼或在中國興建第3個主題樂園，但多地先後澄清。最新有傳迪士尼樂園可能落戶山東省青島市，青島市文化和旅遊局周二回應指，進行過多次對接，但迪士尼還沒有相關投資計劃。有專家則認為，中國興建第3座迪士尼樂園的機率並不大。（綜合報道）