長江洩流 洞庭湖水漲 結束枯水期

【本報綜合報道】長江三峽為騰空庫容連日來加大下洩流量，受長江上游和湘資沅澧四水來水影響，洞庭湖城陵磯站水位快速回漲。城陵磯站水位周二已上漲為24.55米，超過24.5米的枯水線；這意味着洞庭湖結束308天的枯水期，進入平水階段。

枯水308天 現仍處低位 周二上午8時，城陵磯水文站20根用於記錄水位的水尺已有6根完全淹沒在水下，從岸上向下數，第14根水尺已有一半浸入在水中。去年7月下旬，湖南省岳陽市發生歷史罕見的「夏秋冬三季連旱」，洞庭湖最小時水體面積僅為正常面積的七分之一，城陵磯站長時間處於歷史最低水位。雖然洞庭湖目前進入平水期，但仍處於同期低水位，較歷年同期偏低2.8米左右。

進入三夏時節，正處於中稻灌溉用水的關鍵階段，岳陽充分利用各類水利工程攔蓄雨洪，全市水庫塘壩總蓄水量12.82億立方米。當地又開展小型農田水利設施建設與管護3年行動，暢通「中梗阻」渠道61.5公里，全力保障灌溉用水需求。長江洞庭湖已進入主汛期，岳陽市同步開展防汛抗旱準備，做好現有蓄水和灌溉設施維修和改造，確保防洪安全。