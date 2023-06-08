被性騷擾反遭控訴 台前議員自殘

【本報綜合報道】台中市國民黨籍市議員羅廷瑋2019年遭一名賴姓前女議員指控性騷擾，雖事後不獲起訴，卻在近日公開控訴賴女恐嚇要殺他。賴女周二因情緒崩潰在社交平台發布自殘照，其弟弟證實賴女輕生送院治療，並發文譴責羅廷瑋。

弟發文譴責市議員 羅廷瑋與賴女2019年在議事廳展開政治攻防時爆發衝突，事後台中市議會民進黨團召開記者會，譴責羅不當肢體碰觸及涉嫌性騷擾，並將全案移送市議會紀律委員會懲處。羅否認指控，強調是議會攻防的混亂推擠，最終亦獲認定未構成性騷擾。他周一直言收到死亡威脅，稱賴女曾留言「想殺了他（羅廷瑋）的衝動」。賴女因舊事被重提而情緒崩潰，其弟弟隨後亦譴責羅廷瑋再次加深賴女的精神負擔。

台灣總統蔡英文周二晚表示，針對性別平等議題，已下令行政院長陳建仁率領團隊，就3個方向作整體機制改革方案，包括訂定性騷擾樣態指引，重新檢視現行性平申訴機制的實用性，跨部會進行性平法規總檢討並力求在立法院下個會期列為優先法案。她表示，性騷擾事件的受害者常因種種顧慮未站出來指控，更在調查程序中再次忍受折磨，認為整體社會必須再次自我教育，清楚意識到受害者迫切需要幫助，不應被有色眼光看待。