台退休教授疑性騷擾 政大調查

江昺崙自稱不是當事人，也沒有一手證據，但在就讀政大的時候，身為政大台文所的學生，也耳聞過陳芳明不堪的故事。例如「堅持」跟女助理單獨留在山上工作（文學院在山上），「堅持」在該所聚會後單獨開車載女助理回家。貼文又指，陳帶女助理參加餐會，導致對方在餐會上被其他賓客口頭「吃豆腐」。江解釋，「堅持」的意思是旁人有委婉協助拒絕，但陳不為所動，其他老師當時也有提醒女學生「自己留心一點」。