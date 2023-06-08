國企執董涉牽小三逛街 遭公司免職

【本報綜合報道】內地昨日流傳一張照片，傳有國企負責人與身穿性感長裙的異性親密牽手逛街，而男方已婚，女子並非其妻。隨後有網民認出涉事男子，正是寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，「小三」疑是他的女同事、寰球工程項目員工董思槿，胡妻亦在該公司上班。中央巡視組昨日強調會督促查實，若事情屬實，相關部門將按照黨紀黨規處理。涉事公司事後刪除涉及胡男的文章，並免除其相關職務。

疑屬婚外情 網傳照片顯示，一處繁華的鬧市街頭，一名男子和一名身穿長裙、妝容精緻的女子並肩行走，兩人十指緊扣。有眼利網民發現兩人在四川成都逛街，涉事男子早已結婚，女伴並非他的妻子，兩人關係親密，疑似婚外情。拍攝者指現場有不少人拍片，兩人並無拒絕，但公開影片後收到當事人的私訊，目前已刪除。

面對輿論持續發酵，中央第十巡視組巡視中國石油天然氣集團有限公司值班工作人員表示，已登記相關情況，並派員核實。內媒昨日致電涉事公司了解情況，一名工作人員聲稱，公司沒有胡繼勇這個人，隨即掛斷電話。內媒再度致電該公司另一部門，工作人員稱胡繼勇為該公司的領導，但她對此事不了解。

資料顯示，上述公司成立於1995年，是一家以從事專業技術服務業為主的企業，公司的法人代表為胡繼勇，該公司是中國石油集團工程有限公司旗下的全資子公司。