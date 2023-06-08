全國報高考1291萬人 再創歷史新高

【本報綜合報道】內地昨日迎來新冠「乙類乙管」後首次高考開考，今年全國高考報名人數達1,291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。今年高考，各地都將防範手機作弊作為重中之重，多地考場首次配備使用智能安檢門。防疫方面，教育部今年未對高考是否戴口罩問題作統一的硬性安排。

未對戴口罩作統一安排 全國統考於昨日至今日舉行，部分省市區因考試科目設置不同，明日和周六也安排了考試科目。近3年全國報考人數持續增長，今年多個省市區的高考報名人數也破紀錄。湖南省教育考試院數據顯示，今年該省高考報名人數共68.4萬，比去年增加2.9萬，再創新高。海南省今年參加高考人數約7萬人，較去年增加6,195人，創5年來新高。廣西壯族自治區高考統考報名人數今年亦高達46萬餘人，比去年增加2萬多人，同比增長5.5%，考生規模連續8年大幅增長。

多地近期出台措施保障考生順利考試，為保證考試安全，多部門開展淨化涉考網絡環境、打擊銷售作弊器材、打擊替考作弊等專項行動，綜合治理考試環境。另有不少家長和師生首日在考場外為考生打氣，包括年年可見家長穿旗袍到場，寓意考生旗開得勝。山東濟南市一名男生獲提前保送大學，昨日特意穿上一身旗袍，到考場外為同學打氣。該男生表示，媽媽抱怨沒機會穿旗袍為自己加油，所以由他穿上媽媽的旗袍為同學加油。