華10桌球手涉打假波 遭禁賽處分

【本報綜合報道】世界職業桌球協會（WPBSA）前天宣布，10名中國職業桌球手因涉嫌打假波，分別遭到禁賽及處分，其中被認定為打假波事件主謀的梁文博及李行獲罰終身禁賽。中國台球（桌球）協會昨天表示將對涉事球員從嚴、從重處罰，同時將在全行業展開警示教育，推出反賭打假舉措。

除了上述兩人，其餘受罰8人分別是魯寧、趙劍波、白朗寧、常冰玉、顏丙濤、陳子凡、趙心童及張健康，各人原被罰禁賽兩年半至8年，因認罪獲減刑至停賽20個月至5年4個月。其中顏丙濤原本被罰禁賽7年半，因配合及認罪，獲減刑至禁賽5年。

世職桌球協會：行為不可接受 眾人被指控罪名包括操縱比賽、打假波、恐嚇其他球手及賭博等。WPBSA主席弗格森稱，各人行為完全不可接受，因此對其中兩人作出終身禁賽處分，並強調是次裁決清楚表明職業桌球界絕不容忍打假波。

中國台球協會公告指出，該協會對於賭波、打假波等有違體育道德的行為，始終秉持「零容忍」態度，並堅決嚴厲打擊賭波、打假波等行為，竭力打造公平公正的比賽環境。該協會將進一步加大對旅英職業球員的管理力度，加強與國際組織的合作，共同防範類似事件再次發生，同時在國內持續開展反賭打假、整治賽風賽紀、淨化賽場風氣的治理行動。