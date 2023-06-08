歧視字眼稱呼華車手 英F1評述頻道致歉

英國天空體育頻道（Sky Sports）知名一級方程式（F1）賽車賽事評述員布倫德爾（Martin Brundle）周日在F1西班牙站大獎賽中，以帶有歧視成分字眼「中國佬」（Chinaman）稱呼中國車手周冠宇。內媒昨天報道，天空體育頻道承認布倫德爾用詞有誤，對此表示歉意。

在巴塞隆拿賽車場加泰羅尼亞賽道周日舉行賽事中，周冠宇代表愛快羅密歐車隊參賽，一度與艾法托利車隊日本籍車手角田裕毅等人鬥得難分難解。經過66圈賽事，他以第9名完成賽事，繼早前澳洲站大獎賽後再次取得分數。

「中國佬」屬逾150年前蔑稱 然而，布倫德爾在評述賽事期間曾稱：「德國人、中國佬、來自日本的男子及來自芬蘭的男子離彼此不遠，這是一場非常世界性賽事。」資料顯示，布倫德爾早年也是一名車手，自1997年起開始擔任F1賽車賽事評述員，在行內算是「名嘴」。

上述說話一出，有網民批評該名評述員用語「似乎有些問題」。另有人質疑布倫德爾選錯字眼，「我認為布倫德爾剛剛對周冠宇說了一些愚蠢話語」。也有車迷批評，只要了解歷史，就能夠明白為甚麼該名詞是個帶有歧視字眼。

至於天空體育頻道事後回覆內地官媒時重申，布倫德爾已獲提醒需在直播期間謹慎措詞，並承認是次事件是一個「錯誤的表達」，對所造成任何冒犯表示歉意。

「中國佬」一詞於150多年前在美國加州開始流傳，當時首批華人橫越太平洋，前往美國淘金，期間受到白人歧視，被蔑稱為「中國佬」，至今已被外界視為一種帶有種族歧視色彩用語。

周冠宇登場即得分創歷史 24歲的周冠宇此前是二級方程式（F2）賽車賽事的頂尖車手，於2022年賽季成為愛快羅密歐車隊正賽車手，生涯首戰即取得分數，成為首位參與F1的中國車手之餘，同時創造首位華人車手在F1初次登場就獲得積分歷史。本報綜合報道