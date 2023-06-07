俄確認衞國戰爭 歷史上戰無不勝

俄烏戰爭最新階段的升級，是烏克蘭開始多次由烏領土用導彈及火炮攻擊俄羅斯邊境多州，亦有報稱是「自由俄羅斯軍團」入侵襲擊俄邊境州份。雖然他們和烏軍的兵力不會有能力攻佔俄羅斯本土，以作為和頓巴斯及克里米亞的領土交換，皆因俄在本土有絕對制空權。北約表面上亦不會支持烏入侵俄領土，但如英國提供的暴風影遠程導彈被應用襲擊俄本土，戰事擴大便非意料之外。

英國皇家聯合服務研究所發表最新分析指，俄軍從錯誤中學習及改善能力極強，經歷一年多的戰事後，俄坦克更善於隱藏、火炮的機動力及命中率更高，以及更能躲避敵方反襲擊；俄飛機更多停泊地面，而多改用無人機作攻擊，可捕捉摧毀美軍海馬斯火箭炮，唯一疑慮的是俄軍戰意不佳。

危急存亡 軍民一心 如今俄方的策略是全面布陣誘敵深入打消耗戰，烏方每月損失萬架無人機。據奧地利軍事史及軍事專家分析，北約一直低估俄軍的實力，俄軍開始軍事行動時只有約15萬人，經歷去年9月的失利後，俄軍已經僱用及徵召近30萬人。雖然新徵召的人員作戰能力及戰意不及原來職業部隊，但其實烏軍也面對同樣問題。戰爭至今由俄主導，加上傷亡慘重，面對俄方軍事優勢，烏方也出現軍心搖動。莫斯科及邊境別爾哥羅德等州份遭受襲擊，可能更加強政府及人民的同仇敵愾，使俄軍更有衞國之戰的信念。

目前俄軍最成功的表現是擺脫官僚指令，配合無人機群組可有效即時做分析及反擊，加上在干擾烏軍無人機及戰場收集戰況的改善，開始趕上現代智能及機動訊息戰的行列。二次大戰至今的歷史說明，只要俄羅斯軍民認識到他們要面對的是國家存亡威脅及喪失疆土，他們就從未試過吃敗仗。

北約國表面口口聲聲說要支持烏克蘭直至俄羅斯無法得勝會知難而退，卻無法遮掩其當初的陰謀是要圍堵俄羅斯迫使其屈服、內亂及進一步解體。如今它們反而看到烏克蘭大量軍隊傷亡、國家瀕臨解體、在北約軍事及經濟支援下也無法奪回失去的土地。倒是北約國偷雞不成蝕把米，無法接受俄羅斯因此擴張了領土，作為對抗北約利用烏克蘭作戰爭代理人的損失賠償。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻