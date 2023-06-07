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粟米宴迎豐收
因應粟米收穫時期來臨，日本高知縣伊野町舉辦粟米美食街活動，提供剛採摘的生粟米、鹽煮粟米以及烤粟米等，吸引大批民眾前來。一名從香川縣前來的女顧客表示，自己為了買到粟米，早上6時便出家門，很期待粟米的美味。
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