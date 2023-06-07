Mac數個系列有新機 提升效能
【本報綜合報道】在全球開發者大會（WWDC）上，美國蘋果公司介紹多款新產品及新功能。會上公布全新眼罩裝置及15吋手提電腦MacBook Air之餘，同時介紹新一代作業系統iOS 17及watchOS 10等新功能。
網頁顯示，新MacBook Air將於本月13日起發售，價錢由10,499港元起。舊MacBook Air、即13吋配備M2晶片版本售價獲下調至8,999港元起，而M1晶片版本的13吋MacBook Air價錢則為7,799港元起。桌面電腦Mac Studio及Mac Pro亦於同日亮相。Mac Studio分為兩個版本，其中一款使用M2 Max晶片，餘下一款則使用M2 Ultra晶片，價錢分別是16,499港元起至32,999港元起，發售日與新MacBook Air相同。至於全新Mac Pro則推出塔式及機架式版本，兩者售價分別是55,999港元起至59,999港元起。作業系統iOS17亦有新功能，例如接收電話介面可為每名聯絡人設定個人顯示方式，讓來電觀感煥然一新。
iOS新功能 留言可語音轉寫文字
此外，「Live Voicemail」（實時語音信箱，暫譯）可讓用戶在他人留下語音留言時，實時看到語音轉寫文字，還能在對方正在留言時接聽電話。
另一方面，自動糾正亦升級，可修正語法錯誤。至於配合Apple Watch使用的作業系統watchOS 10也推出多項新功能，包括能夠在錶面呈現更多訊息。
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