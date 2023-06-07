蘋果首推智能眼罩 索價2.7萬

Vision Pro融合實境透視眼睛 明年開賣 美國蘋果公司全球開發者大會（WWDC）於香港時間昨日凌晨1時在加州召開，以首推眼罩、空間運算裝置「Apple Vision Pro」最為矚目。它可讓用家捕捉及重溫回憶、享受電視、電影，甚至改變FaceTime聯繫方式。難怪行政總裁庫克形容：「今天標記運算新紀元的開始。」

配備公司旗下首部3D相機 Apple Vision Pro外觀與一般擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）眼罩相似，卻配備公司旗下首部3D相機，加上空間作業系統visionOS可與實境融合，屏幕亦能透視用家眼睛，讓用家能夠與數碼內容展開有如實體內容一般互動。例如，用戶戴上眼罩後，可透過手勢、擺動頭部、語音及手指等，操作各種功能。

與一段硬件相比，visionOS提供3D介面，一眾應用程式（app）不再受制於顯示器邊界。由於它設有兩個超高解像度顯示器，故可將任何空間變成私人影院，加上配備空間音訊系統，用家可觀賞3D電影。此外，用家也可以從圖庫選取照片，以真實比例及色彩等瀏覽照片及影片。

Apple Vision Pro售價為3,499美元（約2.7萬港元）起，明年上半年將會在蘋果公司旗下網站及全美蘋果公司零售店開賣，同年稍後時間將會在更多國家上市。本報綜合報道

用戶戴上眼罩後可以操作各種功能。 Apple Vision Pro AR/VR 眼罩 Apple Vision Pro設有超高解像度顯示器。 庫克