竊英加10萬人資料 黑客索贖金

英媒周一報道，黑客組織「cl0p team」入侵英國薪資服務商Zellis和加拿大新斯科舍省政府，釀成至少10萬人個人資料外洩。黑客要求受害者交出贖金，否則會在他們的網站上公開他們的名字。被盜數據包括員工的身份證號碼、出生日期、家庭住址和國民保險號和銀行訊息。（綜合報道）