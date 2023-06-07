兩岸國際

美小型機墜毀 機師或缺氧昏迷

美國一架小型飛機周日闖入華盛頓禁飛區，其後在維珍尼亞州山區墜毀，機上4人全部死亡。官員周一表示，據升空應對的F16戰機機師觀察，小型飛機機師當時癱坐着失去意識，沒有反應。有調查消息指，小型飛機機師可能因缺氧失去知覺，令飛機偏離航道墜毀。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc