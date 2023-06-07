華指涉賄 南韓國腳名單仍納孫準浩

效力中超球隊山東泰山的南韓外援孫準浩早前被遼寧省警方帶走調查，中方指他涉嫌非國家工作人員受賄罪而遭刑拘。南韓國家男子足球隊周一公布本月出戰A級賽的23名國腳名單，包括孫準浩。韓媒分析指，此舉是表達對中方做法的不滿。（綜合報道）