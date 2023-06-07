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美就芬太尼制裁 華斥卸責罔顧事實
美國財政部日前以銷售壓片機、模具等設備涉鴉片類止痛藥芬太尼為由，宣布制裁7個中國實體和6名個人。中國商務部昨批評美方是轉嫁自身治理不力責任，指中方一貫厲行禁毒，並本着人道主義精神盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。對於美方罔顧事實，企圖混淆視聽、轉嫁治理不力責任，表示堅決反對。（綜合報道）
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