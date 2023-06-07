華駐洪都拉斯使館揭牌

【本報綜合報道】洪都拉斯今年3月與台北斷交、改與北京建交。中國駐洪都拉斯使館開館儀式周一在首都特古西加爾巴舉行。儀式先後奏響兩國國歌。隨後中國駐洪都拉斯使館臨時代辦于波與洪外交部長雷納同為使館揭牌。另外，洪都拉斯總統卡斯特羅宣布將於周五至下周三訪華，是首次有洪都拉斯總統到訪。

于波在致詞中指，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是國際大義、大勢所趨、人心所向。洪方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此高度讚賞。

雷納在致詞中對中國駐洪都拉斯使館開館致賀。他表示，洪都拉斯與中國建交是洪方獨立自主的決定，有助於洪方發展多元化國際關係，加入世界主流。洪方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

秦剛晤國際民航組織秘書長 談及台灣 在北京，中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中國駐洪都拉斯使館正式開館，將為兩國增強政治互信、深化務實合作、增進人民友誼搭建橋樑。同時，洪方也正積極推進駐華使館建館工作，中方將予以大力支持和協助。

另外，中國國務委員兼外長秦剛昨日在北京，會見國際民航組織秘書長薩拉薩爾。兩人談及台灣問題，秦剛表示台灣若要參與國際民航組織活動，必須按照一個中國原則來處理。