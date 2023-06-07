馬克龍擔憂刺激華 反對北約設東京辦

馬克龍

【本報綜合報道】英國《金融時報》周一報道，法國總統馬克龍反對北約在日本東京都開設辦事處，認為北約重心應繼續放在北大西洋地區。知情人士指，法國不願支持任何導致北約與中國關係緊張的做法。在北京，中國外交部發言人汪文斌昨日重申，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。

中方稱不歡迎北約擾亞洲 報道指，馬克龍在上周會議上指北約不應把影響力擴大到北大西洋外，警告北約擴大地緣勢力範圍是大錯誤。有法國官員指，巴黎認為北約憲章限制該聯盟勢力範圍只在北大西洋，又擔心北約要求北京不向俄羅斯供應武器，可能破壞歐洲在中國信譽。日本政府和美國白宮未有公開回應，北約拒絕透露有關正審議事項的細節。

設立北約駐外辦事處需北約理事會一致支持，意味法國有權阻止在東京都設處。知情人士形容，北約商討在印太地區設立第一個前哨基地已持續數月，但來自法國的阻力令討論變得複雜。北約已在全球設立十多個聯絡處或代表團，包括烏克蘭和摩爾多瓦等國，大部分屬小型性質，助與東道國政府和軍隊聯繫。

汪文斌昨在記者會回應相關提問時稱，亞洲不是北大西洋地理範疇，也不需建立所謂「亞太版北約」，北約相關動向已引起國際社會，特別是亞洲國家高度警惕。他呼籲，北約應該保持頭腦清醒，日本也應做出符合地區穩定和發展利益的正確判斷，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事。