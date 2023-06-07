遭解放軍攔艦 美：不久將有人傷

柯比

【本報綜合報道】解放軍驅逐艦蘇州號上周六攔截過航台灣海峽的美國海軍驅逐艦鍾雲號，中國外交部指是應對挑釁必要舉措。美國國家安全委員會發言人柯比周一警告「不用多久就會有人受傷」。

中方稱行動專業 柯比形容攔截事件可悲的是，這只是中國侵略性日益增長的一部分，美國準備解決這問題。他警告「不用多久就會有人受傷，毋須太多就會發生誤判和犯錯」，強調美國將繼續支持空中和海上航行自由。柯比稱肯定會聽到北京為所做事情辯護，指空中和海上攔截事件一直發生，美國也這樣做，但美國有需要這樣做時往往專業進行。

中國外交部發言人汪文斌周日強調中國軍隊採取行動完全合理合法，安全專業。柯比認為如果中國想傳遞訊息，警告美國在該地區不受歡迎，或者希望美國飛機和船隻停止國際法支持的飛行和航行，那它不會成功。

與此同時，美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝蘭周一訪華，中國外交部副部長馬朝旭會見，外交部 美大司司長楊濤舉行會談，雙方就雙邊關係、兩岸議題交換意見。根據美國國務院發出的會談摘要，作為美中保持開放溝通管道與鞏固兩國近期高層外交努力的一部分，雙方進行坦誠且富成效的討論。中國外交部北美大洋洲司周二透過官方微信發文稱，雙方溝通富成效，同意繼續保持溝通。