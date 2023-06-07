彭斯爭總統提名 料分薄票反助特朗普

【本報綜合報道】美國前副總統彭斯周一正式成為2024年總統選舉參選人，他將會在共和黨內與前上司兼前總統特朗普及佛羅里達州州長德桑蒂斯等逾10人爭奪初選提名。共和黨內部不少反特朗普人士擔憂，多人競逐或分散票源，令特朗普最終再次贏得黨內提名。

美媒報道，彭斯的競選團隊於周一向聯邦選舉委員會，遞交正式文件，宣布成為2024年總統選舉參選人。彭斯將在當地時間周三、64歲生日當天，正式啟動競選活動，於艾奧瓦州和網上發表演說。彭斯為前印第安納州州長，屬於堅定的保守派，在墮胎等議題上持強硬保守立場。

在特朗普的4年總統任期內，彭斯一直是對方的忠誠副手。惟2020年總統選舉特朗普競逐連任失敗後，彭斯拒絕應特朗普要求，介入阻止國會確認，兩人關係也隨之而決裂。彭斯曾公開批評特朗普的行為，會危害其家人和國會所有人，近期受訪時也繼續對前上司作出嚴厲批評。

目前共和黨內已宣布角逐黨內初選的主要人選，包括前總統特朗普、佛羅里達州州長德桑蒂斯及南卡羅萊納州前州長黑莉等。連同黨內支持度僅4%，周二宣布參選的新澤西州前州長克里斯蒂，合共有多達13人競逐黨內提名。

黨內支持度僅4% 民調顯示，彭斯現時在黨內支持度只有4%，遠低於特朗普的四成九支持度，也落後德桑蒂斯的14%，僅排第三。共和黨內有意見認為，隨着更多人加入戰圈，只會分薄反特朗普陣營的票源，變相對特朗普更有利。至於民主黨，除已宣布競逐連任的拜登，還有兩名參選人。