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伊朗高超音速導彈亮相
伊朗昨日舉行首枚自主研製高超音速彈道導彈「法塔赫」的揭幕儀式，總統萊希及伊朗革命衞隊將領均有出席。伊朗國營媒體報道，法塔赫射程達1,400公里，速度高達15馬赫。伊朗軍方去年11月聲稱已研製出在400秒內抵達以色列的高超音速彈道導彈。（綜合報道）
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