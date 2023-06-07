兩岸國際

伊朗駐沙特使領館重開

沙特與伊朗在2016年斷交，在中方支持下，兩國今年4月簽署聯合聲明，宣布恢復外交關係。伊朗外交部發言人卡納尼周一表示，伊朗駐沙特首都利雅得大使館、駐吉達總領事館和駐伊斯蘭合作組織辦事處，分別於昨日和今日正式重開，並會有兩國高級外交官員到場。（綜合報道）
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