沙特首家孔子學院揭幕

由沙特阿拉伯蘇爾坦親王大學和深圳大學共建的蘇爾坦親王大學孔子學院，周日在沙特首都利雅得舉行揭牌儀式，由中國駐沙特大使館臨時代辦殷立軍，以及蘇爾坦親王大學校長艾哈邁德出席。儀式標誌着沙特第一所正式掛牌的孔子學院投入運作。（綜合報道）