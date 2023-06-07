中俄聯合空中戰略巡航 第6次操演

南韓聯合參謀本部昨通報，4架中國軍機和4架俄羅斯軍機當天上午11時52分至下午1時49分，一度進入南韓南部和東部海域的防空識別區，未侵犯南韓領空。南韓空軍在中俄軍機進入防空識別區前出動戰機，採取戰術措施。

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對上一次公布的中俄聯合空中戰略巡航在去年11月30日，兩國空軍當天在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性巡航。俄羅斯國防部當時特別提到，俄中軍機歷史上首次在聯合空中巡邏中在對方機場降落。中俄空軍聯合戰略巡航已經成為常態化。兩國於2019年在東北亞地區開展首次聯合空中戰略巡航，此後在2020年12月、前年11月和去年5月分別進行第2至4次聯合空中戰略巡航。