中俄聯合空中戰略巡航 第6次操演
【本報綜合報道】中國國防部新聞局昨日公布，中國與俄羅斯當天根據兩軍年度合作計劃，在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。
南韓聯合參謀本部昨通報，4架中國軍機和4架俄羅斯軍機當天上午11時52分至下午1時49分，一度進入南韓南部和東部海域的防空識別區，未侵犯南韓領空。南韓空軍在中俄軍機進入防空識別區前出動戰機，採取戰術措施。
俄271噸大豆 經滿洲里口岸運華
對上一次公布的中俄聯合空中戰略巡航在去年11月30日，兩國空軍當天在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性巡航。俄羅斯國防部當時特別提到，俄中軍機歷史上首次在聯合空中巡邏中在對方機場降落。中俄空軍聯合戰略巡航已經成為常態化。兩國於2019年在東北亞地區開展首次聯合空中戰略巡航，此後在2020年12月、前年11月和去年5月分別進行第2至4次聯合空中戰略巡航。
另外，俄媒昨日報道，首批「中俄新陸路糧食走廊」俄羅斯大豆上周五運抵中國內蒙古滿洲里口岸，該批大豆共重271.6噸，將運往天津。「中俄新陸路糧食走廊」是中俄兩國領導人共同倡議下實施的重點項目。項目運營期間，每年將有800萬噸俄羅斯糧食經滿洲里口岸運抵中國，為中俄兩國經濟合作注入新動力，推動滿洲里擴大對外開放。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：