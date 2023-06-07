烏指主戰線在巴赫木特 避談被俄擊退

【本報綜合報道】俄羅斯國防部宣稱周日擊退烏克蘭頓涅茨克大反攻，殺死多名烏克蘭士兵並摧毀裝甲車。

俄續向烏發動大規模空襲 烏國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）周一指戰線重心仍在頓涅茨克州戰略重鎮巴赫木特；烏克蘭武裝部隊稱沒有所謂在頓涅茨克大規模進攻的資訊。

馬里亞爾宣稱烏軍在巴赫木特戰線廣闊地帶推進，取得一些進展並正奪取戰略高地，俄軍處於守勢。她認為俄羅斯聲稱烏克蘭開始反攻，是因為俄軍在巴赫木特前線受挫；又證實烏軍正於東部戰線進攻。澤連斯基在周一晚間講話感謝巴赫木特前線士兵帶來他們所期待的消息，並指烏克蘭正準備採取新措施來限制俄羅斯軍事潛力。

俄羅斯昨凌晨繼續向烏克蘭發動大規模空襲，造成哈爾科夫州至少一人死亡、9人受傷。基輔市長克里琴科證實市內多地傳出爆炸，防空系統正發揮作用，呼籲民眾留在避難所。

俄傭兵指殺烏軍言論造假 另外，對於俄羅斯國防部宣稱擊殺1,500名試圖進攻的烏克蘭士兵，僱傭兵組織瓦格納集團負責人普里高津批評數字造假，並形容其為「瘋狂的幻想」。他調侃道，要在一日之內殺死1,500人，則需要俄軍每天向前線推進150公里，這必然是一場「煉獄般的大屠殺」。除了批評俄軍，他較早前發布長一小時的採訪影片，並在影片中要求普京親自訪問前線，與瓦格納士兵一起行動。

馬里亞爾