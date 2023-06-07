烏克蘭外長 聲稱反攻武器已足夠

【本報綜合報道】烏克蘭外交部長庫萊巴周一表示，烏克蘭已有足夠武器開始積極反攻俄羅斯並取勝，下一個大目標是加入北約，阻止烏克蘭爆發進一步戰爭。烏克蘭空軍發言人伊赫納特同日指，烏克蘭已確認接受現代戰機培訓的機師名單，但至今尚無機師出國受訓。

庫萊巴周一接受英媒採訪，他拒絕回應反攻是否已經開始，強調反攻最重要是以烏克蘭的勝利作結。他指烏克蘭已從盟友解鎖所有武器，目前已再沒任何重要武器需爭取。烏克蘭仍需盟友確保持續供應武器，以令反攻在需要時繼續，他對合作夥伴繼續供應武器相當有信心，但承認盟友圍繞生產武器面臨困難，認為必須加緊努力。庫萊巴同意烏克蘭可能只在積極反攻行動結束後，才能加入北約，當烏克蘭成為北約成員就是確保該地區安全的最佳方式。