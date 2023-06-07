澤連斯基晤英外相 稱達重要協議

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周一在首都基輔接見英國外交大臣祁湛明，兩人討論烏克蘭和平方案和重建議題，以及愛國者防空系統聯盟事宜。澤連斯基感謝英國首相辛偉誠的支持，並稱兩國已達成非常重要的協議。

英供武器 美否認有批准程序 澤連斯基感謝英國向烏克蘭提供的軍援，強調暴風影巡航導彈，以及培訓烏軍F16戰機飛行員的重要性。他再次敦促讓烏克蘭加入北約，因為這能激勵烏軍士氣。

對於英國會否向烏克蘭提供更先進武器，美媒引述英國官員消息指，雖然英國是最早向烏提供主戰坦克及巡航導彈的國家，但有關決定均須美國批准放行。

被問及英美是否在援烏軍武上有共識，英國駐美國大使皮爾斯（Karen Pierce）表示，美國十分滿意英國向烏提供暴風影巡航導彈。美國國務院發言人否認兩國有任何正式的批准程序，但承認兩國密切合作幫助烏克蘭。

另一方面，美國財政部周一宣布，擴大對俄制裁名單，向一個與俄羅斯情報部門有關聯的惡意組織實施制裁。美方最新制裁7人和一個實體，指控他們參與俄羅斯政府干預摩爾多瓦選舉，並在摩爾多瓦進行破壞民主穩定活動。