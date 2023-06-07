水壩爆炸威脅居民 俄烏互推責任

烏南3.8萬人勢遭洪災 核電廠受害 由俄羅斯控制、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電站水壩昨日遇襲後決堤，不絕的洪水恐淹沒下游赫爾松市港口地區，威脅附近約3.8萬名居民安全，並可能影響上游扎波羅熱核電廠及俄羅斯克里米亞半島供水。俄烏互相指摘對方不是，部分受影響居民獲移送烏克蘭其他城市。

水壩位於第聶伯河流經赫爾松州一段，高約30米、長約3.2公里，於前蘇聯時代建成，附近一帶目前正由俄羅斯控制。由網上流出照片可見，水壩其中一段出現缺口，建築物嚴重受損，大量河水從上游湧入下游。烏克蘭赫爾松州州長普羅庫丁表示，約1.6萬人正居住在第聶伯河右岸關鍵地帶，政府會透過車輛接載赫爾松市居民前往上游，再安排眾人乘坐鐵路前往尼古拉耶夫州或其他地方。

蘇聯時代建成 將無法復原 當談及水壩為何受損時，由俄羅斯扶植的新卡霍夫卡市長列昂季耶夫指摘烏克蘭事前曾使用多管火箭系統（MLRS）施襲，水力發電站沒有發生爆炸，不過水壩嚴重受損，無法預測水電站會否繼續倒塌，估計無法復原，第聶伯河周邊水位則不斷上升。他又指出克里米亞半島供水面臨問題，形容屬烏克蘭策動嚴重恐怖主義行為。

至於烏克蘭國營媒體反駁，水力發電站是從內部渦輪室首先爆炸，導致無法修復。烏克蘭外長庫萊巴則形容，水壩遇襲可能是歐洲數十年來最大型工程災難，又指俄羅斯犯下令人髮指戰爭罪行。總統澤連斯基即日召開國家安全委員會緊急會議商討事件，他指摘俄軍在水力發電站內引爆炸彈，導致事故，批評俄方形同恐怖分子，必須驅逐出烏克蘭領土。

由於水壩位於第聶伯河下游，外間憂慮事件或影響到上游的波羅熱核電廠。烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）指水壩倒塌可能對核電廠產生負面影響，不過情況已在控制之中。國際原子能機構（IAEA）亦指當地目前沒有核安全風險，會監測局勢發展。

澤連斯基曾指俄軍放置炸藥 俄軍去年2月對烏展開「特別軍事行動」後，成功佔領新卡霍夫卡水壩，一直維持控制至今。去年10月，澤連斯基聲稱俄軍在新卡霍夫卡水壩放置炸藥，敦促西方警告俄羅斯切勿炸毀大壩，否則會淹沒烏南大片地區。本報綜合報道

洪水恐淹沒下游赫爾松市港口地區。 新卡霍夫卡水壩位置