遊客玩水溺斃 樂園停業整頓

玩飛魚項目翻船落水

報道稱，上周六5名遊客表示在千島湖歡樂水世界玩「飛魚」項目時翻船，各人都掉進水裏，還有一名遊客沒有被救上岸。事後有消防員、民警趕到現場，救援人員在湖面搜救直到深夜。千島湖歡樂水世界周一透過官方微信說明事件稱，上周六下午3時40分左右，福建籍遊客陳×輝在玩飛魚項目時意外落水失蹤，其下湖時有穿救生衣。現場負責人報警後，經水警、港航執法大隊及救援隊救援人員現場搜救，周日下午2時03分陳×輝被打撈上岸，確認已無生命體徵。相關部門正在調查事件發生原因。