子承逾億身家墮亡 母遭傳召

【本報綜合報道】台灣一名剛繼承父親5億新台幣（約1.3億港元）財產的賴姓男高中生，上月初與夏姓男子登記結婚後兩小時墮樓死亡，案情疑點重重。法務部法醫研究所上周已將賴男解剖鑑定報告以「最速件」送到台中地檢署，於昨日收到。同日檢方傳喚賴母出庭，將依法醫所報告釐清疑點。

冀釐清法醫報告疑點 賴母昨日上午在律師陪同下抵達台中地檢署時表示，感謝醫生、檢察官、媒體和所有台灣市民的協助和關心，希望可以還給兒子一個公道和真相。上月4日，賴男從夏男位於北屯區旱溪西路的住所墮樓身亡，賴母質疑案件有謀財害命可能，檢方於是在上月9日安排解剖、採集檢體，釐清死者體內有否毒物、藥物反應。死因鑑定報告上周出爐，經完成內部陳核程序後，檢察官認為偵辦已有階段性進度，因此通知賴母昨日出庭以讓其了解案情進展、法醫鑑定報告內容，藉此了解家屬主張，交換意見。

對於賴母委託的知名法醫高大成早前提及死者疑遭下毒，並質疑賴男右手4處針孔非急救造成。賴母周一委任律師再發聲明，指家屬已掌握救護車、醫院的影像，指死者右手4個針孔非急救造成，質疑其死因有外力介入，聲明中更批評檢方隻手遮天。不過聲明發出不久，律師承認內容用字不妥，同日向檢方致歉。