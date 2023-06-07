載二奶逛街遭撞破 夫開車拖行老婆

石家莊群眾包圍譴責 內地近日瘋傳一段「大婆」當街撞破丈夫開車載「二奶」的影片，畫面中該名大婆站在車外抓着二奶的頭髮，丈夫卻不顧妻子安全強行開車欲離開，將妻子拖行20多米。後來群眾包圍私家車，並紛紛譴責該男子的行為。

事發於河北省石家莊市，上周五一名中年婦人和兩名孩子逛街時，在街頭偶然發現丈夫駕車駛過，車上卻載着二奶。中年婦人一怒之下，上前站在車外用手抓着二奶的頭髮，並要求丈夫落車。起初車輛以極慢速度行駛，但男子突然加速企圖逃離現場，而其妻卻緊抓二奶的頭髮不放，於是被車拖行，直至遇到塞車才停下。

子女在場仍理直氣壯 在場群眾隨即一擁而上將車包圍，並將中年婦人的丈夫和二奶一同拖出車外。當時中年婦人的一對子女也在場，看到男子的所作所為，在場群眾紛紛譴責。面對妻子和眾人指摘，該男人卻不以為恥，還理直氣壯稱「事情已經發展到這個地步了，乾脆就離婚吧」。

其妻於是稱「離婚可以，但孩子、房子和車子都歸我」，男人當場答應淨身出戶。知情人士透露，出軌男子多次出軌不給家用，還經常給二奶各種黃金飾品，而原配為了養家，下班便去擺攤賺取額外收入。

影片在網上引起不少網民批鬥，他們紛紛留言痛斥該男子「太渣了」，又罵他「不僅對他的妻子冷血無情，對自己的孩子同樣冷血」。本報綜合報道