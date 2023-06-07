雙拼飯存異物 餐廳罰5.6萬

國家企業信用信息公示系統近日公布，北京吉野家快餐有限公司運河大街餐廳日前因銷售的「吉味雙拼飯」存在異物，被北京市通州區市場監督管理局罰款5萬元（人民幣‧下同，約5.6萬港元）。報道指，該餐廳所屬的連鎖快餐店並非首次被消費者投訴吃出異物。（綜合報道）