大學生當機場驅鳥員惹議

浙江省溫州機場集團近日發布本年春季招聘模擬錄用人員公示名錄，其中3名大學畢業生獲聘為驅鳥員，負責機場飛行區的日常鳥情巡視、驅趕等。除了驅鳥員崗位外，還有一名來自英國倫敦大學皇家霍洛威學院工商業管理專業的畢業生獲錄用為「普通安檢員」。似乎在經濟不景下，大學生應徵與專業無關的工作。（綜合報道）