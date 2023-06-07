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天舟五號再對接空間站
隨着神舟十六號載人飛船成功發射、對接，中國空間站完成新一輪乘組交班，神舟十五號載人飛船亦已撤離空間站組合體並返回地球。早前跟空間站脫離的天舟五號貨運飛船，則於昨日凌晨再次與空間站成功交會對接。這是中國空間站建成後首次同時與一艘神舟載人飛船和兩艘天舟貨運飛船構成組合體。（綜合報道）
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