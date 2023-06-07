富豪買42房全打通 樓上300住戶嚇壞

【本報綜合報道】廣東省肇慶市四會市一名業主，近日買下當地一座公寓二樓共42套房，並把它們全部打通，令樓上多個住宅的牆壁都出現裂縫，引起居民惶惶不安。內媒昨日報道，市住建局表示，有關工程沒有辦理施工許可，已派員到場巡查，責令施工現場停工整改。

大樓僅靠幾條柱子支撐 涉事公寓為吾悅廣場悅公館公寓，該名姚姓業主計劃將二樓全部牆體打通後，裝修成面積約1,800平方米的娛樂場所。為了提升拆牆進度，姚某甚至叫來挖掘機械吊到二樓施工，並打穿一樓的天花板，以便運輸裝修建築垃圾。居民叫苦連天，指公寓共11層高，二樓上面樓層還住着300多戶，「一堵牆都沒有，就靠幾條柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦」。

面對居民及記者質疑「挖掘機被吊到二樓都沒發現嗎」，物業部門承認疏忽，指沒有見到。市住建局目前已對姚某下發違章裝修整改告知單，勒令還原，並依法依規處置其擅自施工的違法行為。當局已組織建築專家勘察樓宇的受損情況，亦會委託第三方機構對樓宇安全性進行鑑定。