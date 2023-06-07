郭台銘圖敗部復活 侯友宜：信會守諾

郭台銘

【本報綜合報道】台媒報道稱，鴻海集團始創人郭台銘無緣成為國民黨總統提名人，外界傳出其陣營提出3套方案，協助他在政壇上「敗部復活」。獲國民黨徵召參選總統的新北市長侯友宜周一回應稱，相信郭台銘會信守承諾，還會跟自己一樣顧及台灣。

提3方案應對選戰 據報上述方案包括郭台銘獨立參選或等待「換侯」，取代侯友宜；不排除他與民眾黨主席柯文哲合作，組成「郭柯配」或「柯郭配」；最後是放棄參選，全力輔選支持郭派人員選立委，藉由掌握立法會席次，擴大在藍營乃至政壇的實質影響力。針對郭台銘陣營的3個劇本，侯友宜周一到板橋視察時回應稱，郭台銘說過會給自己支持，相信大家都會用這個態度面對挑戰與困難。

侯友宜指出，目前最重要的是要讓所有做不好的政黨，換人來做，「他要做，就要做比別人還好，才可以贏得民眾」。

侯友宜強調，這段期間將會提出政見，包括青年朋友關心的議題，再用新北市的治理經驗拉高到「國政」治理經驗。他直言，自己曾在「國安團隊」服務過，長期對此議題有研究，承諾在國安、內政議題以至民眾面臨的困難方面全力以赴。