台總統府爆性騷擾 資政請辭

被指摸臀大腿 顏志發斥莫須有 台灣政壇性騷擾風波持續擴大，由台灣總統蔡英文支持者成立的民間組織「小英之友會」一名前員工，日前指控曾遭總統府資政顏志發性騷擾。顏志發周一發聲明，強調已就此案提出刑事訴訟。但他翌日撤回有關訴訟及辭去總統府資政一職，但仍強調自己未曾做過虧心敗德之事，所謂性騷擾是莫須有。

據該名曾經在小英之友會任職7年多的匿名女子稱，顏志發曾觸碰她的大腿和臀部，還作出言語性騷擾。顏志發長期擔任小英之友會全台總會長，去年還曾經擔任現任小英之友會榮譽總會長陳時中競選台北市長時的後援會總會長。

消息傳出後，小英之友會已針對該案啟動調查，總統府也在周日表示，因事件發生的人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權，但也會持續關心此案，釐清事實後，將依照規定議處。對於總統府方稱沒有調查權，國民黨立院黨團總召曾銘宗周一質疑是企圖對事「推得一乾二淨」。

高雄前官員網上道歉 顏志發昨日下午發出聲明，指本於尊重並支持性別平等調查的專業與權威，即日起撤回對不實言論提出誹謗的訴訟。他強調自己向來以公允磊落自許，為釐清真相，捍衞自己與社團名譽，將全力配合調查；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相，已向蔡英文請辭資政一職。

另外，周一一名女導演在Facebook發文指控，2010年獲時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤邀請拍宣傳片，卻在汽車旅館遭對方熊抱、摸胸。洪智坤昨日凌晨在社交網就事件公開道歉。現任監察院長陳菊同日發聲明稱，對事件感到非常難過和愧疚，認為是不可原諒，給予最嚴厲的譴責。

台媒指，洪智坤雖患有小兒麻痹症，卻是綠營幕僚圈「鬼才型人物」，曾任高雄市政府市政顧問，2010年市長選舉時，擔任當時高雄市長陳菊辦公室主任，深獲陳菊信任。2014年六都市長選舉時，洪智坤為時任台北市長候選人柯文哲的文膽，以文筆犀利、反應敏捷見稱。柯當選後，洪智坤便任台北市政府市政顧問，之後到台南市政府擔任無給職市政顧問。柯文哲昨被問及此事時，表示事發於2010年，「跟我有甚麼關係」。本報綜合報道

顏志發強調自己未曾做過虧心敗德之事。 洪智坤