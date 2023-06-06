神舟十五號着陸 帶回20多公斤樣本

【本報綜合報道】神舟十五號飛船返回艙周日在內蒙古東風着陸場降落，中國空間站第4批太空科學實驗樣本同日交付由中國科學院牽頭負責的空間應用系統。神舟十五號帶回的15項實驗樣本總重約20多公斤。

包括生命樣本及材料樣本

科學家將對返回生命樣本進行分子生物學、細胞生物學、在軌生長發育和代謝等相關分析，通過與地面比對分析研究，解析空間微重力、輻射對於實驗樣本作用的規律和分子機理，為進一步創製適應空間環境的作物和開發利用空間微重力、輻射等資源提供理論依據。材料實驗樣本將在實驗室進行測試分析研究，以揭示在地面重力環境下難以獲知的材料物理特性和化學變化過程的規律，獲得高性能製備工藝關鍵條件，指導地面新材料製備。