華與多國逾50組織合作 研27種靈長類基因 揭演化史

吳東東

【本報綜合報道】中國科學院昆明動物研究所早前牽頭提出靈長類基因組計劃，並與美國、德國、英國等多國逾50個科研機構和學校院所合作，近日發表一組共8篇論文，公布27種靈長類動物基因組數據，包括長臂猿、葉猴、金絲猴、眼鏡猴等珍稀瀕危靈長類物種，目前已完成計劃第一期。

該項計劃的首席科學家吳東東介紹，這組論文成果涵蓋靈長類研究的多個重點領域，包括釐清該類動物的系統發育關係，揭示其基因組多樣性特徵及演化歷史，解析牠們的大腦、體形、骨骼、感官、食性等複雜性狀演化機制，發現寒冷與亞洲葉猴社會演化的關係，解析靈長類動物雜交成種事件，構建非人靈長類的基因變異圖譜，並推測部分關鍵基因突變的潛在功能。

計劃共10年 分3期完成 科學家目標利用10年時間，分3期完成地球上已知逾520種靈長類動物的基因測序工作，測定出靈長類每個物種的DNA序列，繪製靈長類基因組圖譜，破譯其遺傳訊息，為保護該類動物，以及在生命科學、醫學等領域發展上開闢道路。