兩女帶領綿羊 療童心靈

開設農場 走訪家庭 不少人養寵物是希望心靈得到慰藉，而動物確實能療愈人心。英國傳媒周日報道，英格蘭牛津郡東部一個小鎮兩名女子，去年成立一個非牟利機構，通過綿羊協助飽受心理健康問題困擾的人緩解情緒，提供情感支持。

37歲的雷德曼（Emma Redman）和46歲的阿什頓（Pippa Ashton）成立機構初時僅得一隻綿羊，至今已發展至7隻綿羊及兩隻山羊能安慰有需要人士。雷德曼表示，相比狗狗和貓咪，綿羊普遍而言不會被當成協助治療的動物，但當她偶然買下一隻黑鼻羊後，考慮到牠的個性討喜且溫和，十分適合與人共處，便萌生起成立機構的想法。

該機構目前歡迎任何可能患有心理健康問題的兒童到農場，與羊群嬉笑玩鬧或交談，以抒發壓抑的情緒，為他們提供福祉和情感支持。雷德曼稱，除兒童親自到場外，她們也會帶一至兩隻綿羊執行外勤任務，到訪郡內其他家庭。

療效顯著 女童受惠 雷德曼憶述，其中一名受惠女童曾嘗試不同方式治療心理問題卻無果，直到接受機構幫助，目前治療成效非常成功，女童現在每周都會到農場，與羊群共享快樂時光。這令雷德曼和阿什頓感到自豪及榮幸，希望未來能帶領羊群到學校，協助更多有需要兒童及人士改善生活。本報綜合報道