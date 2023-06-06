兩岸國際

赴華油輪 蘇彝士運河擱淺

一艘從俄羅斯前往中國的馬爾他油輪周日通過埃及蘇彝士運河期間一度擱淺，阻塞航道，運河管理局派出拖船移走油輪，航運恢復正常。涉事油輪於2016年建造，長274米、闊48.63米。蘇彝士運河近年發生多宗商船擱淺事故，上月25日一艘香港註冊貨輪一度擱淺，後來浮起脫困。（綜合報道）
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