納瓦尼生日 俄多地辦集會

俄羅斯周日多地有民眾上街，紀念被囚禁的反對派領袖納瓦尼47歲生日，人權組織指有109人因此被警方拘捕。納瓦尼因欺詐和藐視法庭罪判囚11年半，他一直否認指控。另外，他正面臨一項關於恐怖主義指控的新審判，可能會判處多30年監禁。（綜合報道）