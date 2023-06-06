兩岸國際

俄太平洋艦隊 日本海演習

俄羅斯國防部昨日宣布，太平洋艦隊在日本海和鄂霍次克海海域舉行演習，直至本月20日。逾60艘作戰和支援艦艇、35架各類軍機，總兵力約1.1萬人參與軍演。俄羅斯近年增加在日本附近海域的軍事活動，太平洋艦隊過往亦曾在日本海和鄂霍次克海海域展開射擊演習。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc