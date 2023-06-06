F16超音速攔截 小型機墜毀4死

華盛頓禁飛區突遭闖入 美國首都華盛頓禁飛區周日迎來不速之客，一架小型飛機突然闖入，美軍隨即出動4架F16戰機升空應對。為了追上小型飛機，部分戰機以超音速飛行造成音爆巨響，引起民眾恐慌，國會山莊一度進入高度戒備狀態。小型飛機最終在維珍尼亞州山區墜毀，機上4人全部死亡。

失事飛機型號為Cessna 560 Citation V，可載7至12人，事前從田納西州伊麗莎白頓機場起飛，原定飛往紐約長島麥克阿瑟機場。飛行追蹤網站數據顯示，小型飛機飛至紐約範圍後突然以約180度轉向，闖入華府空域。北美空防司令部下令戰機升空攔截，其中兩架F16從新澤西州大西洋城附近的空中國民警衞軍基地起飛，另外兩架F16從馬里蘭州安德魯斯空軍基地起飛。

「音爆」嚇煞不少華府居民 北美空防司令部授權戰機可超音速飛行追截目標，音爆巨響由從安德魯斯空軍基地出發的F16發出。華府不少居民報案指聽到爆炸聲，國土安全部在Twitter指留意到首都地區有多宗巨響報告，但沒有威脅。白宮向總統拜登匯報事件，拜登當時在安德魯斯空軍基地附近打高爾夫球，沒有受到影響。

戰機曾嘗試施放熱燄彈引起小型飛機機師注意，於下午3時20分成功攔截。北美空防司令部表示，曾嘗試聯絡小型飛機機師，但對方沒有回應。飛行紀錄顯示，小型飛機在墜毀前以每分鐘逾3萬呎的速度螺旋式急墜，最終在下午3時30分墜毀在維珍尼亞州喬治華盛頓國家森林。維州警方其後尋回飛機殘骸，機上無人生還。

死者為公司主席及家眷 小型飛機由佛羅里達州一間公司擁有，據指公司主席3名家眷均在機上。知情人士指，小型飛機似乎是在自動駕駛狀態下飛行。聯邦航空局（FAA）將聯同全國運輸安全委員會調查事件，官員強調戰機沒有導致小型飛機墜毀。本報綜合報道