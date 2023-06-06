烏：華施壓俄撤軍 才接受調停
【本報綜合報道】中國國防部長李尚福上周六出席新加坡香格里拉對話會期間，與烏克蘭國防部長列茲尼科夫作場邊會晤。烏克蘭副國防部長哈夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）透露，中方提出將使用一切可能手段，尋求結束俄烏戰事，並擴大中烏軍事溝通。
中烏防長會晤
哈夫里洛夫表示，烏方代表在會談中嘗試加深中方對烏克蘭局勢的了解。中方開始準備溝通，並擴大中烏軍事領導層的聯繫。哈夫里洛夫指出，烏克蘭官員在香格里拉對話期間，多次與美國代表團接觸，包括列茲尼科夫上周五與美國國防部長奧斯汀會談，強調烏克蘭獲得美國全力支持。李尚福周日稱，中方根據烏克蘭問題是非曲直採取客觀公正態度，將繼續在國際社會中尋求盡可能廣泛的共同點。列茲尼科夫接受新加坡《海峽時報》採訪，指只有中國施壓俄軍撤出烏克蘭，才會接受中方調停。他又指，中國現時已是老大哥，能說服小弟俄羅斯停止血腥戰爭。
另一邊廂，俄羅斯總統助理烏沙科夫指，俄美雙方目前存在一些不定期接觸。俄羅斯外交部和美國駐俄羅斯使館，以及美國國務院和俄羅斯駐美國使館之間，就簽證事宜等有所接觸。此外，雙方還透過專門渠道偶爾探討交換囚犯問題。
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