烏：華施壓俄撤軍 才接受調停

中烏防長會晤

哈夫里洛夫表示，烏方代表在會談中嘗試加深中方對烏克蘭局勢的了解。中方開始準備溝通，並擴大中烏軍事領導層的聯繫。哈夫里洛夫指出，烏克蘭官員在香格里拉對話期間，多次與美國代表團接觸，包括列茲尼科夫上周五與美國國防部長奧斯汀會談，強調烏克蘭獲得美國全力支持。李尚福周日稱，中方根據烏克蘭問題是非曲直採取客觀公正態度，將繼續在國際社會中尋求盡可能廣泛的共同點。列茲尼科夫接受新加坡《海峽時報》採訪，指只有中國施壓俄軍撤出烏克蘭，才會接受中方調停。他又指，中國現時已是老大哥，能說服小弟俄羅斯停止血腥戰爭。