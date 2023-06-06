烏武裝疑用西方武器 比利時促基輔解釋

【本報綜合報道】烏克蘭武裝組織俄羅斯志願軍及自由俄羅斯軍團，近日多次越境突襲俄羅斯別爾哥羅德州，並在戰鬥中疑似使用西方援助武器。比利時對非烏軍部隊獲得軍援武器深表關注，要求烏克蘭解釋事件。比利時首相德克羅昨日下令情報部門及軍方，調查軍援武器疑似轉移一事。

美國《華盛頓郵報》日前報道，有俄羅斯志願軍及自由俄羅斯軍團成員，在戰鬥中使用比利時製FN SCAR突擊步槍及捷克製CZ 805布倫突擊步槍。比利時國防部發言人回應指，只向烏克蘭官方及正規軍提供武器。比利時國防大臣德東德爾（Ludovine Dedonder）、外交大臣拉比卜（Hadja Lahbib）將聯絡烏克蘭政府，要求澄清。比利時軍援武器文件清楚表明，裝備只能分發予烏克蘭常規武裝力量，並只可用於保衞領土。《比利時晚報》（Le Soir）引述比利時官員指，在俄羅斯內部從事秘密計劃的獨立組織，不是軍援武器的授權給予對象。